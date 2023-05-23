قرار من محكمة باكستانية بشأن تمدد كفالة اعتقال عمران خان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، قرارًا عاجلًا بتمدد كفالة عمران خان ضد الاعتقال في قضايا مكافحة إرهاب.

وأوضحت المحكمة أنها مددت فترة الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق بكفالة من دون جواز اعتقاله.

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تقديم تفاصيل عن القضية

وأكد أن القرار جاء بعد طلب الادعاء، بتوفير مزيد من الوقت لتقديم تفاصيل عن القضية.

وقبل أسبوع، أكد محامي خان، فيصل تشودري، أنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو.

وحسب “رويترز” فقد أعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.

وأكد تشودري أنّ المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة من دون جواز اعتقاله، لأن الادعاء طلب مزيدًا من الوقت لتقديم تفاصيل عن قضيته.

وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمرت بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من مايو.

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استدعاء خان في قضية الكسب غير المشروع

من جانب آخر، تم استدعاء خان للمثول أمام وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد، الخميس، بعد أيام من إلغاء مساعيها لاعتقاله أمام المحاكم.

وأمرت المحكمة الباكستانية العليا بالإفراج عن خان الأسبوع الماضي، ووصفت طبيعة اعتقاله بأنه غير قانوني، ومع ذلك، فإن وكالة مكافحة الكسب غير المشروع تواصل التحقيق.

وبعد يومٍ من الإفراج عنه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق إلى تظاهرات جديدة في البلاد.

واتّهم حزب “حركة الإنصاف” الباكستاني، الذي يتزعمه خان، وكالات الاستخبارات، بالمسؤولية عن إطلاق النار وإضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة.

ويواجه خان منذ إطاحته عدة إجراءات قانونية، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

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