كل ما تريد معرفته عن برنامج التعافي المبكر في جمعية إشراقة

تواصل – فريق التحرير:

يأتي على رأس أهـداف إنشاء جمعية “إشراقة” تحقيقها لشعار: “لا.. للعودة للإدمان”.

وهو شعار وهـدف كبير، حرصـت الجمعية على حملـه وتحقيقه قـدر استطاعتها، منـذ أن كانت تـؤدي مهمتهـا في سجن الحاير لمدة ست سنوات سابقة.

ىل إن فكرة إنشـائها كجمعيـة مسـتقلة انبثقت منه، إذ أن برامجها ومناشــطها كلهــا تسعى لهــذه الغايــة، بــكل دقــة واهتمـام.

وتركز الجمعية على ألا يعـود المسـتفيد إلى الإدمـان مـرة أخــرى، لتجعـل بـإذن اللــه تعـالى مــن هــذا المسـتفيد رجلاً مسـتقيمًا متعافيـًا نافعًـا لنفسـه ولأسرتـه ولوطنـه.

عرفاناً ووفاءً لهذا الوطن المعطاء ، نظمت #الكلية_الرقمية_للبنات_بالرياض ممثلةً في وحدة الخدمات الإرشادية معرضاً توعوياً خاصاً بأضرار المخدرات بالتزامن مع الحملة الوطنية بالتعاون مع @alzwajorg جمعية ابن باز للتنمية الأسرية و @ishraqh_org جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان pic.twitter.com/ej1FQdlJtd — الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض (@tvtc_f_DgRiyadh) May 16, 2023

اقرأ أيضًا:

معك على الخط.. استشارات “إشراقة” الهاتفية تأخذ بيدك من الإدمان إلى التعافي

أفضل الطرق الحديثة في علاج الإدمـان

وتقوم برامج الجمعية على أفضل الطـرق والأساليب الحديثـة في عــلاج الإدمــان، وإرشاد المستفيد إلى الحياة المستقرة..

والتي يقــوم على تنفيذها معالجـون متخصصـون في الجانب الفني والاجتماعي وفي علاج الإدمان.

بالإضافة إلى جانب مهم وهــو الجانب الديني، بل إن من أهداف الجمعية السامية أنها لا تكتفي بعلاج المستفيد مـن إدمانه وخَلاصه منه فحسب – وهو هـدف نبيل وعظيم – بل تقوم بتدريب المميزين منهم، وتأهيلهم لفترة مناسبة، ليكونوا معالجين مـرة أخرى لغيرهم على نحو أفضل.

وتضع الجمعية جملة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال مجموعة من أفضل البرامج التي يباشرها المختصون بالجمعية.

ويأتي على رأس هذه البرامج برنامج الرعاية والتأهيل الذي يعد التعافي المبكر من أبرز محاوره.

فهو يأتي في صلب البرامج العلاجية التي تباشر الجمعية تنفيذها لمساعدة مريض الإدمان على التعافي من المخدرات، وممارسة حياته بالشكل الطبيعي، وذلك حتى يكون نافعًا لنفسه وأسرته ودينه ووطنه.

وتدرك الجمعية أهمية عنصر الوقت، وأنه كلما كان العلاج مبكرًا كلما كانت فرصة التعافي أفضل بكثير مما لو كان في مرحلة متأخرة.

لذا فإنها تدعو المتعاطي إلى طَرْق أبوابها في وقت مبكر دون تردد، من أجل الاستفادة من خدماتها وخبراتها في مجال رعاية وتأهيل متعاطي المخدرات والإدمان، وذلك في الجانب النفسي والاجتماعي والأسري والديني.

اقرأ أيضًا:

من سحب السموم إلى الدعم الاجتماعي.. معلومات تهمك عن برامج تأهيل جمعية “إشراقة”

مرحلة التأهيل

وتعد مرحلة التأهيل واحدة من ثلاث مراحل تعمل جمعية “إشراقة” على تنفيذها، وتبلغ مدتهــا 3 أشــهر، وهــي ثلاثــة أقســام:

القسم الأول:

التمهيــد، ومدتــه شــهر واحــد، يتلقــى فيهـا المســتفيد 24 برنامجًا مــن أهمهــا: تنشــيط الدافعيــة وبرنامــج الاســتبصار وبرنامــج التغيــر.

القسم الثاني:

التعــافي المبكــر، ومدتــه شــهر واحــد، يتلقــى فيه المســتفيد 32 برنامجًا.

القسم الثالث:

الوقايــة مــن الانتكاســة، ومدتــه شــهر واحــد، ويتلقــى فيه المستفيد 31 برنامجًا.

ويركز برنامج التعافي المبكر على طرق الإقناع ووسائل التحذير من مخاطر إدمان المخدرات، في مسعى لإبعاد المريض عن هذه الطريق وعدم المضي فيها حتى النهاية.

ويتم ذلك عبر طرق علمية مدروسة على يد خبراء متخصصين في مجال مكافحة المخدرات، وعلاج مرضى الإدمان.