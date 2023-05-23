42 في مكة والأحساء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في مكة المكرمة والأحساء.

وتم تسجيل 41 درجة في حفر الباطن والخرج والصمان والدهناء، و40 درجة في المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة.

بينما سجلت جازان والتنهات ورفحاء والمجمعة 39 درجة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الباحة وأبها 14 درجة.

والطائف وطريف والقريات 18 درجة مئوية.

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أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مناطق الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم المناطق، حتى الخميس.