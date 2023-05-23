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وزير الطاقة: علينا أن نكون مبادرين لصناعة المستقبل وتحقيق طموحاتنا

وزير الطاقة: علينا أن نكون مبادرين لصناعة المستقبل وتحقيق طموحاتنا

وزير الطاقة: علينا أن نكون مبادرين لصناعة المستقبل وتحقيق طموحاتنا
١١:١٣:٣٣ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية.

وقال وزير الطاقة إن رؤية المملكة 2030 رسمت خطة العمل التي يمكن اتباعها في المستقبل، مضيفًا: “لابد أن نتحلى بالشجاعة لتحقيق طموحاتنا المستقبلية”.

وأضاف: “السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالي للعمل لأجل وطنهم، مشيرًا إلى أن المستثمرين حول العالم لا يملكون سياسات واضحة في التعامل مع الهيدروجين”.

تفاصيل المنتدى

وانطلقت فعاليات النسخة لثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج، اليوم الثلاثاء وحتى 25 من الشهر الجاري.

ويقام المنتدى بحضور أكثر من 1000 مشارك حول العالم، تحت رعاية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتتناول نسخة العام أحدث التوجهات في مجالات: التمويل، والطاقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات، والجلسات النقاشية، وورش العمل التفاعلية.

وسيتم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 50 متحدثًا إقليميًا ودوليًا من القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، ونخبة من أبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، بمجال الثقافة والرياضة والترفيه.

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