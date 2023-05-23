“لا يوجد دليل واحد”.. انتصار جديد لـ “ماسك” في معركته ضد أصحاب أسهم تويتر

تواصل – فريق التحرير:

انتصر إيلون ماسك، في معركته القضائية ضد مجموعة من المساهمين في شركة “تويتر”، حيث رفض قاض دعوى جماعية تتهمه بخداع المساهمين عدة مرات خلال العام الماضي.

وقال القاضي إن وليام هيرسنياك مقيم الدعوى بالنيابة عن مجموعة من المساهمين، لا يملك الصفة القانونية لرفع الدعوى؛ لأنه طعن في “أخطاء مرتبطة” باستحواذ ماسك على الشركة وليس في نزاهة عملية الاستحواذ نفسها.

لا يوجد دليل إدانة واحد

وأوضح أن هيرسنياك لم يوضح الضرر الناجم عن إفصاح ماسك المتأخر عن شراء حصة قدرها 9.2 في المئة من شركة تويتر.

وأضاف القاضي أنه لم يجد دليل إدانة واحد ضد “ماسك”، لذا قرر رفض دعوى المساهمين.

في سياق آخر، أعلن “ماسك” أنه سيكون بوسع أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء في موقع “تويتر” زيادة مدة الفيديوهات إلى ساعتين تقريبًا.

وكتب ماسك، في حسابه على “تويتر”: المشتركون بعلامة التوثيق الزرقاء سيكون بوسعهم تحميل فيديوهات تبلغ ساعتين، أي ما يوازي 8 جيجابيت من حيث الحجم.

الحسابات الموثقة

وكانت أقصى مدة متاحة للفيديوهات في الحسابات الموثقة في “تويتر” هي 10 دقائق، في حين أن الحسابات العادية في وسعها تحميل فيديوهات تبلغ مدتها دقيقتين و20 ثانية.

ومع دخول هذه الخدمة حيز التنفيذ؛ فإنها ستؤدي عمليًا إلى تقويض مبادئ الإيجاز والاختصار التي ميزت بدايات الموقع عندما كانت التغريدة تنتهي بكتابة 140 حرفاً.

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