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ضغوطات دفعته للتراجع.. الذهب يفقد بريقه ويتلقى ضربات متتالية

ضغوطات دفعته للتراجع.. الذهب يفقد بريقه ويتلقى ضربات متتالية

ضغوطات دفعته للتراجع.. الذهب يفقد بريقه ويتلقى ضربات متتالية
١٠:٤٩:٣٩ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى الذهب ضربات متتالية، صباح اليوم الثلاثاء، دفعته للتراجع عالميا.

وانطفأ بريق المعدن الأصفر بفعل الكثير من الضغوطات والتي كان أبرزها التفاؤل بشأن تسوية قضية سقف الديون الأمريكية.

كما أسهم أيضا في هذا الانخفاض مؤشر الدولار الثابت والقوي الذي يتلقى الدعم من تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي حركت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس بشأن كيفية رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.

يأتي ذلك قبل 10 أيام فقط من التخلف المحتمل عن السداد الذي قد يغرق الاقتصاد، لكنهما تعهدا بمواصلة الحديث ومحاولة الوصول إلى حل.

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أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.86 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.13 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.26 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.65، وعيار 14 بـ 138.17، وعيار 12 سجل 118.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7366 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1658 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.865 ريال.

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