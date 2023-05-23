استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن أسرار دماغ الإنسان

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يدرس باحثون بجامعة كولومبيا في نيويورك حول ما إذا كانت تطورات الذكاء الاصطناعي قد تحتوي على أدلة حول كيفية عمل العقول البشرية وكيف يمكن تحسين وظائفها.

قال ريتشارد زيميل، أستاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة، لموقع شبكة “فوكس نيوز”، إن الطموح هو الجمع بين كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب معًا في تمرين متقاطع يمكن أن يفيد أنظمة الذكاء الاصطناعي والأشخاص.

وأضاف: “الفكرة هي أن الأمر يسير في كلا الاتجاهين. لقد حصل الذكاء الاصطناعي على الإلهام من الدماغ والشبكات العصبية لديها أشياء غير مرتبطة بالدماغ بشكل فضفاض”.

محاكاة بنية الدماغ

وكانت إحدى الأفكار المركزية وراء الذكاء الاصطناعي هي محاكاة بنية الدماغ على أمل إنشاء ما يشبه آلة التفكير.

تتكون الشبكات العصبية الاصطناعية التي تم تشكيلها على غرار الدماغ من ملايين عقد المعالجة التي تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم عند تغذيتها بالبيانات.

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وتهدف الشبكة العصبية “المحولة” التي تم استخدامها خلال السنوات الخمس الماضية إلى الاقتراب أكثر من الدماغ البشري من خلال التركيز على سياق الأسئلة التي يتم طرحها للوصول إلى إجابة أكثر دقة.

وأوضح زيميل أن المحولات تركز على مفهوم “الانتباه”. وتابع شارحًا: “إنه شيء يسمونه تأثير حفل الكوكتيل. أنت في حفلة، وبالكاد تستطيع أن تسمع، لكنك تسمع اسمك على الرغم من وجود الكثير من المحادثات الجارية. ولكن بطريقة ما يستطيع دماغك التقاط شيء ما وإحضاره”.

وأشار إلى أن مفهوم “الاهتمام” هذا هو الذي يجعل مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدية أكثر قابلية للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يطرحون أسئلة حول أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفتح هذا النوع من العمل الباب للتساؤل عما إذا كانت التحسينات في الذكاء الاصطناعي قد تساعد الباحثين على فهم الدماغ بشكل أفضل”.

وأضاف: “من خلال فهم هذه الشبكات العصبية المعقدة، هل يعطينا ذلك بعض الفرضيات أو أشياء جديدة للبحث في الدماغ؟”.

التعلم القوي والمرن

وتتضمن بعض الأسئلة الكبيرة التي سينظر فيها الباحثون بجامعة كولومبيا فهم مفهوم “التعلم القوي والمرن”.

وقال زيميل إن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي حتى الآن يمكنها أن تكون جيدة في مهمة معينة ولكنها لا تعمل بشكل جيد عند إعطائها وظيفة أخرى للقيام بها، بينما يُظهر الدماغ البشري المزيد من القدرة على التكيف.

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لكن الذكاء الاصطناعي أظهر أنه يمكنه تطوير المهارات اللغوية بسرعة، فيما اعتبر زيميل أن هذا مثال واحد على موهبته التي قد تساعدهم على فهم كيفية تدريب العقل البشري بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح “الكثير من هذه الأنظمة الجديدة جيدة جدًا في الالتحاق بمهام لغوية جديدة. بمثال أو مثالين فقط، يتعلمون شيئًا بسرعة كبيرة، وبطريقة ما أسرع مما يتعلمه الناس. ثم السؤال، هل هذا يعطينا فكرة عما نريد أن نفعله بشكل مختلف لتدريب البشر؟”.

وذكر أن “هناك مجالاً آخر هو التعلم المستمر، والذي يدخل في مسألة كيف ومتى يمكن للأفراد وأنظمة الذكاء الاصطناعي نسيان المعلومات وكيف يمكن استرجاع هذه المعلومات”.

وتابع زيميل: “يعاني الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان من الكثير من النسيان. كلاهما لديه مشاكل بطرق مختلفة، لذلك هذا مجال جيد للدراسة ومحاولة اكتشاف ما إذا كانت هناك بعض الطرق لجعلهما يساعدان بعضهما البعض”.

مبدأ عدم اليقين

غير أن هناك قضية تؤثر على كل من الناس وأنظمة الذكاء الاصطناعي هي مبدأ عدم اليقين.

قال زيميل: “الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليًا ليست جيدة جدًا في معرفة متى تكون غير متأكدة ومتى يجب أن تكون غير مؤكدة. والناس ليسوا جيدين في ذلك أيضًا”.

ويجري بالفعل تطوير وتحسين التطبيقات العملية لهذا النوع من التدريب المتبادل بين الذكاء الاصطناعي والأدمغة البشرية. أحد الأمثلة على ذلك هو أنواع “واجهات الدماغ والآلة” التي تساعد في بناء أجهزة تعويضية أكثر ذكاءً للأشخاص، مثل الأذرع الميكانيكية لشخص لا يستطيع التحكم في ذراعيه.

وقال زيميل إنه يجري تطوير “أجهزة اصطناعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي” تسمح بالحركة جزئيًا عبر الدماغ وجزئيًا من خلال واجهة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الأمل هو أن يتمكن خبراء الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب وكولومبيا من الاستمرار في إجراء هذه الأنواع من الروابط.

وأردف زيميل: “نحاول جمع هؤلاء الأشخاص معًا، ووضع هؤلاء الأشخاص في نفس الغرفة والحصول على أفكار للذهاب ذهابًا وإيابًا والعثور على أشياء لاختبارها وأشياء لاستكشافها”.