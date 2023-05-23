تحذير من اشتداد الأمطار على المناطق الجنوبية وتوقعات بامتدادها لمناطق أخرى

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حذر خبراء الطقس والأرصاد، من اقتراب حوض علوي بارد بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من جنوب المملكة.

سُحب ركامية على أجزاء المُرتفعات الجنوبية الغربية

وحسب “طقس العرب”، فقد يتسع ويشتد نشاط السُحب الركامية على أجزاء واسعة من المُرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

بما فيها نجران ومُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البَرَد الكثيف

وتترافق السحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَد الكثيف أحيانًا،

مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

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أمطار خفيفة مع رياح مُثيرة للأتربة والغبار

ويُتوقع أن تشمل السُحب الماطرة أيضًا أجزاء مُختلفة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة،

لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا وتُصحب بنشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة والغبار.

السُحب الركامية الممطرة

في ذات السياق، يُتوقع أن تتكون السُحب الركامية الممطرة على أجزاء مُتفرقة من شمال غرب المملكة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وتتركز على تلك المناطق المُتاخمة مع الحدود الأردنية، وتترافق برياح هابطة نشطة تؤدي إلى حدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.

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اتساع رقعة السُحب الركامية الممطرة

وتُشير آخر القراءات الجوية بأنه يُتوقع أن يحدث اتساع إضافي في رقعة السُحب الركامية الممطرة يوم غد الأربعاء..

لتشمل أغلب مناطق المملكة؛ لكنها تكون مُتفرقة الطابع وكذلك متفاوتة الشدّة.

عواصف غبارية مؤقتة

وتترافق الأمطار بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد ونشاط في الرياح الهابطة أيضًا مما يؤدي إلى حدوث عواصف غبارية مؤقتة.