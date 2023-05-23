كم عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم يوميًا؟

تواصل – وكالات:

يشتهر الشاي بفوائده الرائعة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكين، تكافح تلف خلايا الجسم الناتج عن الجذور الحرة.

وبالتالي تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسن من الصحة العامة.

وقال الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، إن الشاي يحتوي على مواد مختلفة، وهذا يقيد الجسم بتناول ما لايزيد عن أربعة أكواب منه في اليوم.

عدد أكواب الشاي اليومية

وأضاف لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: “تناول كمية معتدلة من الشاي في اليوم مفيد، لأنه يحتوي على مادة التانين المضادة للأكسدة.

ولكن عند الإفراط في تناول الشاي فإن هذه المادة تبدأ تعيق امتصاص الحديد من الطعام.

لذلك لكي يحصل الجسم على الفائدة من تناول الشاي، يجب تناول 3-4 أكواب منه في اليوم، وعدم تناوله بدلاً من الماء”.

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غير أنه حذر من أنه يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشاي أيضًا إلى الأرق، وزيادة الإثارة لأنه يحتوي على الكافيين. بالإضافة إلى ذلك له خصائص مدرة للبول.

ويقول: “تحتوي أوراق الشاي على عناصر معدنية مختلفة، ومضادات للأكسدة وفيتامينات. وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان”.

ويواصل “فمثلا تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم”. ولكن تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.

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تخمير الشاي

وأشار تياجيلنيكوف إلى أن الشاي يجب تخميره بصورة صحيحة لكي نحصل منه على الفائدة المطلوبة.

ولتخمير الشاي الأسود يجب استخدام ماء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية.

أما الشاي الأخضر فيجب أن تكون درجة حرارة الماء 60-80 درجة مئوية.

ويجب تناول الشاي فور تخمره، لأنه بعد مضي بعض الوقت يفقد جميع خصائصه المفيدة.

وتابع: “يمكن إعادة تخمير الشاي، حيث يمكن تخمير أوراق الشاي الأسود مرتين.

أما الشاي الأخضر فيمكن تخميره 3-4 مرات دون الإضرار بالصحة.

وبالنسبة لأكياس الشاي فلا ينصح بتخميرها أكثر من مرة واحدة”.