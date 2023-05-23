الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفض ألف ريال.. تعرف على أحدث أسعار الحديد في المملكة
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انخفض ألف ريال.. تعرف على أحدث أسعار الحديد في المملكة

انخفض ألف ريال.. تعرف على أحدث أسعار الحديد في المملكة

انخفض ألف ريال.. تعرف على أحدث أسعار الحديد في المملكة
١٠:١١:٤٠ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الحديد في المملكة بنحو 1517 ريالاً في الطن الواحد على مدار عام تقريبًا.

وانخفضت أسعار طن حديد التسليح 10 مم وطني بنحو 33% من 4608.98 ريال إلى 3091.15 ريال.

6 معلومات مهمة

جاء ذلك الانخفاض بعد أكثر من عام شهدت فيه أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة ومستمرة بدأت منذ 2020.

1- انخفض حديد تسليح 8 مم وطني بحوالي 1.484.85 ريال وبانخفاض 32.45% منخفضًا من 4576 ريالاً في إبريل 2022 إلى 3027.96 في إبريل 2023.

2- انخفض حديد تسليح 12مم وطني حوالي 1.160.94 ريال وبنسبة 28.79% منخفضًا من 4032.6 ريال الى 2871.66 ريال.

3- حديد تسليح 14مم وطني انخفض سعره 1.160.02 وبنسبة 28.77% منخفضًا من 4032.6 ريال إلى 2872.58 ريال.

4- انخفض حديد تسليح 16مم وطني حوالي 1.160.70 ريال وبنسبة 28.78% منخفضًا من 4032.6 ريال إلى 2871.9 ريال.

5- حديد تسليح 18مم وطني انخفض 1.155.64 وبنسبة 28.68% منخفضًا من 4029.85 ريال إلى 2874.21 ريال.

6- الأقل انخفاضًا هو حديد تسليح 6 مم وطني الذي انخفض 588.45 بنسبة 12.4% منخفضًا من 4737.06 ريال إلى 4148.61 ريال.

عوامل مؤثرة 

في وقت سابق، قال خبراء في مجال العقارات والبناء إن أسعار الحديد والإسمنت تعتمد على الأسعار العالمية التي تتأثر بسبب انخفاض الطلب عليها؛ نتيجة رفع نسبة الفائدة.

وحدد الخبراء 4 مسببات أسهمت في انخفاض أسعار مواد البناء، تتمثل في:

1 – انخفاض الطلب.

2 – وجود وفرة في المستودعات.

3 – زيادة المعروض.

4 – اشتعال المنافسة بين الشركات المحلية.

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