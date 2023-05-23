سارع بالتقديم.. المستشفى التخصصي يُعلن وظائف للثانوية فأعلى بدون خبرة

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أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى “بدون خبرة”.

المسميات والشروط التالية

1 – كاتب – قسم الطوارئ – الرياض

* المتطلبات:

– الثانوية العامة فأعلى الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي “لا يشترط الخبرة”.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1444/11/15هـ (الموافق 2023/6/4م).

2 – كاتب – مركز رقابة العمل والمواد – الرياض

المتطلبات:

– الثانوية العامة فأعلى الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

– مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الاثنين 1444/11/9هـ (الموافق 2023/5/29م).

3 – كاتب جناح – جناح الطب العام – الرياض

المتطلبات:

– الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/11/3هـ (الموافق 2023/5/23م).

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر.

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط: (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.