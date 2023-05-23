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سارع بالتقديم.. المستشفى التخصصي يُعلن وظائف للثانوية فأعلى بدون خبرة
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سارع بالتقديم.. المستشفى التخصصي يُعلن وظائف للثانوية فأعلى بدون خبرة

سارع بالتقديم.. المستشفى التخصصي يُعلن وظائف للثانوية فأعلى بدون خبرة

سارع بالتقديم.. المستشفى التخصصي يُعلن وظائف للثانوية فأعلى بدون خبرة
٠٩:٥٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى “بدون خبرة”.

المسميات والشروط التالية

1 – كاتب – قسم الطوارئ – الرياض

* المتطلبات:

– الثانوية العامة فأعلى الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي “لا يشترط الخبرة”.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1444/11/15هـ (الموافق 2023/6/4م).

2 – كاتب – مركز رقابة العمل والمواد – الرياض

المتطلبات:

– الثانوية العامة فأعلى الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

– مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الاثنين 1444/11/9هـ (الموافق 2023/5/29م).

3 – كاتب جناح – جناح الطب العام – الرياض

المتطلبات:

 – الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

 – إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/11/3هـ (الموافق 2023/5/23م).

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر.

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط: (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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