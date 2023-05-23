سارع بالتقديم.. المستشفى التخصصي يُعلن وظائف للثانوية فأعلى بدون خبرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية لحملة الثانوية العامة فأعلى “بدون خبرة”.
المسميات والشروط التالية
1 – كاتب – قسم الطوارئ – الرياض
* المتطلبات:
– الثانوية العامة فأعلى الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.
مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي “لا يشترط الخبرة”.
آخر موعد للتقديم: الأحد 1444/11/15هـ (الموافق 2023/6/4م).
2 – كاتب – مركز رقابة العمل والمواد – الرياض
المتطلبات:
– الثانوية العامة فأعلى الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.
– مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الاثنين 1444/11/9هـ (الموافق 2023/5/29م).
3 – كاتب جناح – جناح الطب العام – الرياض
المتطلبات:
– الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
– آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/11/3هـ (الموافق 2023/5/23م).
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر.
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط: (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.