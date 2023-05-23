السبب صادم.. سر الشمس الحمراء في سماء أمريكا

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سجلت سماء الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي حدثًا غير معتاد، حيث تحول لون الشمس إلى الأحمر، جراء 84 حريقًا هائلًا شهدتها كندا، يتوقع أن تستمر لبضعة أيام أخرى على الأقل.

ونجم عن الحرائق سُحب من الدخان امتدت لمسافة 2000 ميل، مما جعل الشمس تبدو على هذه الهيئة غير المعتادة (حمراء اللون) في سماء الولايات المتحدة، البلد المجاور.

والتقط سكان نيويورك، ونيوجيرسي، وشيكاغو، وإلينوي، صورًا للشمس الحمراء.

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سبب اللون الأحمر للشمس

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن جزيئات الدخان تنتقل عبر الولايات المتحدة عن طريق تيار نفاث يتدفق إلى المناطق الشمالية الشرقية، مما يتسبب في رداءة نوعية الهواء.

ويرجع اللون الأحمر المتوهج إلى تنقية الدخان من أطوال موجية قصيرة من الضوء، مما يسمح لأطوال موجات حمراء وبرتقالية بالسطوع. كما أن الشمس أكثر قتامة بسبب الدخان الكثيف القادم من كندا.

وتسببت حرائق الغابات في احتراق ما يقرب من مليون فدان في غرب كندا، وخاصة في مقاطعة شمال غرب ألبرتا. وتم إخلاء أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة لتجنب الحرائق.

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سبب الحرائق

ويرجع السبب وراء الحرائق إلى الربيع الجاف وموجة الحر التي شهدتها كندا، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

واعتبرت خدمة الطقس الوطنية في مونتانا، أن جودة الهواء “غير صحية للغاية” ونصحت الناس بالبقاء في منازلهم إن أمكن.

وصدر تحذير مماثل في شرقي كولورادو. ووجه التحذير خصوصًا لمن يعانون من أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وصغار السن وكبار السن.

لكن خدمة الطقس الوطنية في نيويورك، قالت إن سحب الدخان تبتعد لأكثر من 20000 قدم ولن تسبب أي مشاكل صحية لأي شخص يعاني من أمراض الجهاز التنفسي في شمال شرق الولايات المتحدة.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12111625/The-red-sun-wildfires-Canada.html