بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني
تواصل – فريق التحرير:
حدّد الصندوق العقاري، موعد صرف الدعم للمستفيدين من الدعم السكني.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر، إلى يومين عمل كحد أقصى”.
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كيفية الاستعلام عن إيداع الدعم السكني؟
-سجل الدخول إلى موقع الصندوق العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
-انتقل إلى برنامج سكني.
-انقر التحقق من الأهلية للدعم.
-أدخل البيانات المطلوبة.
-اضغط على الاستعلام.
أهلية الحصول على الدعم
يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
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الصندوق العقاري
وأطلقت وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية عام 2017.
ويقدم الصندوق 9 خيارات متنوعة، منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية.
إضافة إلى خدمة المستشار العقارى وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.