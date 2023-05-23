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بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني

بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني

بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني
٠٩:٣٧:٥٠ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدّد الصندوق العقاري، موعد صرف الدعم للمستفيدين من الدعم السكني.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر، إلى يومين عمل كحد أقصى”.

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كيفية الاستعلام عن إيداع الدعم السكني؟

-سجل الدخول إلى موقع الصندوق العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.

-انتقل إلى برنامج سكني.

-انقر التحقق من الأهلية للدعم.

-أدخل البيانات المطلوبة.

-اضغط على الاستعلام.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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الصندوق العقاري

وأطلقت وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية عام 2017.

ويقدم الصندوق 9 خيارات متنوعة، منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية.

إضافة إلى خدمة المستشار العقارى وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.

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