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لليوم الثاني.. الذهب يواصل التراجع وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

لليوم الثاني.. الذهب يواصل التراجع وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

لليوم الثاني.. الذهب يواصل التراجع وعيار 22 يسجل 217 ريالاً
٠٩:٢٥:٤٨ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.86 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.13 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.26 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.65، وعيار 14 بـ 138.17، وعيار 12 سجل 118.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7366 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1658 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.865 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.50 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.78، وعيار 14 بـ 139.05، وعيار 12 سجل 119.18 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7413 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1669 ريالاً. وسعر كيلو الذهب نحو 238.366 ريال.

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