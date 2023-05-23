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تنبيه عاجل من الموارد البشرية لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق
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تنبيه عاجل من الموارد البشرية لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق

تنبيه عاجل من الموارد البشرية لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق

تنبيه عاجل من الموارد البشرية لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق
١١:٠٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الإجراء الواجب اتباعه للمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي للتسجيل في برنامج الضمان المطور.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة تسأل: والدتي مسجلة في الضمان القديم، فما إمكانية التسجيل في الضمان المطور؟

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق التسجيل فـي منصة الدعم والحماية الاجتماعية ويمكنك التقديم عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية من خلال الرابط: ( من هنا ).

معاش الضمان الاجتماعي

ومعاش الضمان الاجتماعي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة).

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

كما يستفيد من الضمان الاجتماعي ذوو الإعاقات، والأرامل ذوات الأيتام، و الأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

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خطوات التسجيل

-في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

تشمل بيانات الطلب: بيانات العائل (إن وجدت)، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها. قدم الطلب.

-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من (طلباتي) حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

المنطلبات

-أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.

-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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