بعد تحذير مدير الصحة العالمية.. هاشتاق “الوباء القادم” يجتاح الترند

تواصل – فريق التحرير:

لم يكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ينتهي من حديثه وتحذيره من “الوباء القادم” – خلال الجمعية العمومية للمنظمة – حتى ضجت وسائل التواصل بالتحذيرات من الخطر المقبل.

ورغم أن “جيبريسوس” لم يعلن صراحة عن وجود وباء أو يضع مسمى له، فإن المخاوف من حتمية وجوده أصبحت قائمة.

ودفعت هذه المخاوف الكثيرين إلى الجزم بأن هناك وباءً قادمًا بالفعل.

كان هدف المدير العام للصحة العالمية هو حث الدول على تحسين ودعم أنظمتها الصحية لمواجهة أخطار ربما تأتي في المستقبل.

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هاشتاق “الوباء القادم” يتصدر

وتصدر هاشتاق “الوباء القادم” الترند في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الصحة العالمية، الدول، لتطوير أنظمتها الصحية.

وقال مغرد: “اتركوا القلق والخوف فنحن مسلمون مؤمنون بأن كل شئ بيد الله ومن الله..

ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الله عز وجل هو الحافظ.. اطمئنوا”.

وأضاف آخر: “والله لن يحل شئ ألا بأمر الله ولو اجتمعت البشرية بأكملها على أن يصنعوا الوباء أو يضروا فنحن بعين الله وكفي بالله حسيبًا”.

وتابع ثالث: “نتمنى تعزيز القطاع الصحي بالأطباء والتخصصات؛ وبناء مشفى مرجعي لكل محافظة وتجهيزاتها بالمعدات المتطورة الحديثة..

والاهتمام بالصناعة الدوائية؛ وبناء منظومة ذات كفاءة عالية في مجال المشفى الطائر يخدم الحالات الطارئة وكبار السن؛ وإذا حل الوباء نكون في أكمل الجاهزية”.

تحذير من الوباء

وخلال كلمته، حذر جيبريسوس من أن الوباء القادم من المرجح “أن يحدث قريبًا”.

وقال: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.

كذلك شدد على أن “التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير”.