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على من تجب دية من قُتل ولم يُعلم قاتلُه؟ “الخثلان” يُجيب
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على من تجب دية من قُتل ولم يُعلم قاتلُه؟ “الخثلان” يُجيب

على من تجب دية من قُتل ولم يُعلم قاتلُه؟ “الخثلان” يُجيب

على من تجب دية من قُتل ولم يُعلم قاتلُه؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٣٦:٣٦ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، إنه من وجد إنسانًا مقتولًا ولم يُعلم قاتله، فتُدفع ديته من بيت مال المسلمين وجوبًا.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ذلك يعد كمن قُتل في زحمة الطواف أو عند رمي الجمرات.

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دم المسلم لا يضيع هدرًا

وأضاف أن دم المسلم لا يضيع هدرًا.

ويدل على هذا ما جاء في قصة القسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَى دية الأنصاري الذي قُتل في خيبر بمئة من إبل الصدقة.

هل تتعدد الكفارة بتعدد المقتول في قتل الخطأ؟

وبين أن الكفارة تتعدد بتعدد المقتول، فمثلًا لو أن قائد سيارة تسبب في حادث فمات خمسة أشخاص، فإن الواجب عليه خمس كفارات فيصوم عشرة أشهر، كل شهرين متتابعين.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يجوز له أن يُفرّق الكفارات، كأن يصوم في كل سنة شهرين متتابعين.

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أحكام القصاص الخثلان الدية القتل الخطأ القتل العمد بيت مال المسلمين دية القتل

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