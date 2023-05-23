في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر إجازة مطولة

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يحصل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة، الأحد القادم، على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.

وتستمر الإجازة المجدولة ضمن التقويم الدراسي لوزارة التعليم لمدة يومين – الأحد والاثنين 8 و9 من ذي القعدة 1444 هـ، الموافقين 28 و29 من مايو 2023.

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الفصل الدراسي الثالث

وتعد الإجازة المطولة هي الوحيدة ضمن الفصل الدراسي الثالث الذي يستمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

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