الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لليوم الثاني.. النفط يواصل الصعود و”برنت” يسجل 76 دولارًا للبرميل
في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر إجازة مطولة
تنويه مهم من حساب المواطن بشأن تقديم الدعم لمرافق المبتعث
وانعدام الرؤية.. خبير طقس يُحذر السائقين من تقلبات جوية مفاجئة وسريعة
“خطوة منتظرة”.. الموارد البشرية تستقبل ملفات هذه الشركات
50 مليون مُصَلٍٍّ.. 8 إجراءات مهمة في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لليوم الثاني.. النفط يواصل الصعود و”برنت” يسجل 76 دولارًا للبرميل

لليوم الثاني.. النفط يواصل الصعود و”برنت” يسجل 76 دولارًا للبرميل

لليوم الثاني.. النفط يواصل الصعود و”برنت” يسجل 76 دولارًا للبرميل
٠٨:٢٤:٠٤ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة العديد من الأسباب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل.

وجاء الصعود اليوم لسببين أساسيين، إذ يتوقع المستثمرون تقلص الإمدادات في السوق وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك+

ارتفاع خام برنت

وأمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولاً، 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولاً، 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يقفز إلى 76 دولارًا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت سعر النفط سعر خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”

هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”

١٠:٠٤ ص، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
«الغذاء والدواء» تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 7 مناطق فرنسية

«الغذاء والدواء» تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 7 مناطق فرنسية

٠٢:١٥ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦
غدًا.. «الكعبة المشرفة» تكتسي حلتها الجديدة مع بزوغ فجر يوم عرفة

غدًا.. «الكعبة المشرفة» تكتسي حلتها الجديدة مع بزوغ فجر يوم عرفة

٠٤:٤٤ م، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠١٦
توقعات بغيوم شمال ووسط المملكة.. وثلوج على تبوك

توقعات بغيوم شمال ووسط المملكة.. وثلوج على تبوك

٠٧:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *