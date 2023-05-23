لليوم الثاني.. النفط يواصل الصعود و”برنت” يسجل 76 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة العديد من الأسباب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل.

وجاء الصعود اليوم لسببين أساسيين، إذ يتوقع المستثمرون تقلص الإمدادات في السوق وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك+

ارتفاع خام برنت

وأمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولاً، 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.

في الوقت نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولاً، 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.

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