وانعدام الرؤية.. خبير طقس يُحذر السائقين من تقلبات جوية مفاجئة وسريعة

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، السائقين في عموم المملكة من تقلبات جوية سريعة ومفاجئة تؤدي لانعدام الرؤية.

تقلبات جوية سريعة متمثلة في رياح مغبرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هذه الفترة فترة انتقالية، وفي الغالب تحدث تقلبات جوية سريعة، متمثلة في رياح مغبرة أحيانًا تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على جميع مناطق المملكة

حادث مؤسف لسيارات على طريق “الطائف – الرياض”

وأشار إلى أن شبهة الانعدام في الرؤية الأفقية، أدى اليوم، إلى وقوع حادث مؤسف لعدد من السيارات خط طريق “الطائف – الرياض”.

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف رعدية

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد الماضي حتى الخميس المقبل.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكر أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

أمطار ورياح على الرياض و 8 مناطق

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية.