“خطوة منتظرة”.. الموارد البشرية تستقبل ملفات هذه الشركات

تواصل – فريق التحرير:

بدأت بعض فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال طلبات تحويل ملفات المنشآت من مؤسسة إلى شركة أو العكس.

كما تم البدء في استقبال تحويل ملف المنشأة إلى “تحت الإجراء” وذلك عبر البريد الإلكتروني، من دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، بحسب “عكاظ”.

ومن المقرر أن تتحول كافة خدمات وزارة الموارد البشرية إلى خدمات إلكترونية عند اكتمال هذه الخطوة.

وسابقًا، كانت خدمة تحويل ملف المنشأة إلى تحت الإجراء أثناء نقل الملكية أو تعديل حالة المنشأة من الخدمات التي تتطلب مراجعة الفروع بعد حجز موعد وإحضار المتطلبات.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من الموارد البشرية لبعض المؤسسات بسبب رواتب العمالة غير النظامية

أجور العمالة غير المنتظمة

في وقت سابق، قالت وزارة الموارد البشرية، إن الحسم من أجور العمالة غير المنتظمة بدون سببب يُعدّ مخالفة تستوجب تقديم شكوى ضد المؤسسة.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “حسم أجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة للنظام”.