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50 مليون مُصَلٍٍّ.. 8 إجراءات مهمة في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج
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50 مليون مُصَلٍٍّ.. 8 إجراءات مهمة في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج

50 مليون مُصَلٍٍّ.. 8 إجراءات مهمة في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج

50 مليون مُصَلٍٍّ.. 8 إجراءات مهمة في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج
٠٧:٣٤:٣٩ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

عقد مساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عبدالعزيز بن علي الأيوبي، لقاءً مع قيادات الوكالات الفنية والخدمية والميدانية، استعداداً لموسم حج 1444هـ.

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50 مليون مصل ومصلية

وتضمن اللقاء مناقشة خطة موسم الحج لهذا العام، والذي من المتوقع أن يشهد كثافة أعداد المصلين تتجاوز (50) مليون مصل ومصلية.

حيث يتداخل في موسم الحج حضور الحجاج والمعتمرين والسياح على موسمين قبل وبعد الحج، ويتضاعف عدد الزوار من المواطنين والمقيمين في إجازة عيد الأضحى المبارك ويوم عاشوراء.

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تدابير لسلامة حركة المصلين

لافتاً إلى أن أعمال موسم الحج تتميز باستمرار الكثافة في جميع الصلوات والبقاء الكثيف بين الصلوات، ونبه على أن حركة الزوار من الحجاج في موسم الحج عادة ما تكون كمجموعات في الحرم وساحاته، مما يتطلب تدابير تضمن سلامة حركتهم.

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8 إجراءات مهمة استعدادًا لموسم الحج

وبيّن الأيوبي أن الوكالة تعمل على الآتي:

– تخفيف شدة الحرارة من خلال مراوح الرذاذ، تسهيلًا لضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

– موجهاً الوكالات الميدانية بزيادة التعاون والتكامل مع الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج والجهات الرقابية والإشرافية واللجان المتخصصة.

– استكمال كافة الترتيبات وتوفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة لأعمال موسم الحج.

– التأكد من توفر كافة قطع الغيار قبل بدء الأعمال بوقت كاف.

– توفير الأعداد التعاقدية الكافية للعمالة في جميع الفترات والمواقع حسب طبيعة الأعمال.

– تطبيق ضوابط وتعليمات السلامة في جميع الإجراءات.

– تعزيز جودة الخدمات من خلال المسح الميداني للمواقع والتأكد من جاهزية الخدمات وكفاءة التنفيذ وإنجازها.

– وجود المشرفين والمراقبين في المواقع المباشرة للخدمات على مدار الساعة، وذلك لتعزيز جودة الأداء، لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي منذ وصولهم للمسجد النبوي حتى مغادرتهم له، ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة، وفق تطلعات ولاة الامر -يحفظهم الله-.

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