خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد الوكالة التجارية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم وأيسر الخطوات لتجديد الوكالة التجارية.

وأوضحت وزارة التجارة، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها عن طريق نظام الوكالات التجارية الإلكتروني، والتي تمكن من تجديد الوكالات التجارية، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل على رابط الخدمة.

2 – سجل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور.

3 – اضغط على أيقونة خدمات طلب وكالة.

4 – اضغط على خيار طلب تجديد وتعديل وكالة.

5 – املأ الحقول المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة.

6 – أرسل الطلب.

7 – سيتم تدقيق طلبك والموافقة عليه.

8 – يمكنك طباعة شهادة الوكالة التجارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “1900 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.