7 نصائح مهمة لتجنّب سرقة سيارتك (فيديو)

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يعمل سارقو السيارات بشكل منظم للغاية وبمقدورهم أن يسرقوا سيارتك في غضون ثوانٍ معدودة، سوف يختارون هدفاً سهلاً، فاحرص على أن تصعّب الأمر عليهم!

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7 نصائح لتجنّب سرقة سيارتك

ونقدم لك بعض الخطوات المهمة لحماية سيارتك من السرقة.

1 – تأكد من إغلاق جميع نوافذ السيارة حتى وإن كنت قريبًا منها، فبين لحظة واحدة قد تكون سيارتك عرضه للسرقة، وكذلك عليك إغلاق القفل المركزي الخاص بالأبواب.

2 – لا تدع الأمر عرضه للشك ولكن عليك بأن تتأكد من إغلاق السيارة بشكل عام، وإلقاء نظرة سريعة على جميع الأبواب..

ويمكن أيضًا إضافة شفرة حماية إضافية، أو فصل مضخة الوقود.

3 – ضع مفاتيح سيارتك في مكان آمن، سواء كانت داخل حقيبتك الشخصية أو تظل ممسكًا بها..

حتى وإن كنت بالمنزل فمن الضروري أن تكون بعيدة عن النوافذ القريبة، والتي قد تكون عرضة لتسلل أحد اللصوص.

4 – قد تكون طريقة الاصطفاف أحد العوامل الرئيسة للحماية والأمان، فمن الأفضل أن تبتعد عن الأماكن المظلمة والخالية.

كما يُفضّل أيضًا أن تصطف سيارتك داخل أحد الجراجات والأماكن المخصصة، التي تحتوي على نظام كاميرات المراقبة، أو وجود أفراد للأمن وكارت الدخول والخروج الشخصي.

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تفعيل أمر الإنذار الخاص بسرقة السيارة

5 – قم بتفعيل أمر الإنذار الخاص بسرقة السيارة، والذي يُعطِي جرسًا واضحًا بمجرد تعرضها لأحد محاولات السرقة، حتى تكون بأمان..

بالإضافة إلى استخدام القفل المعدني الخاص بعجلة القيادة للحصول على المزيد من الطمأنينة.

6 – إذا أردت ركن سيارتك مدة تزيد عن اليومين فمن الأفضل تغطيتها بغطاء محكم وجيد، فهو يعطي انطباع للسارق أنه سوف يبذل مجهودًا لنزعه وسرقتها فيتركها.

7 – لا تترك أبدًا متعلقات شخصية ثمينة ظاهرة في السيارة مثل اللاب توب، ساعة اليد، نظارة وغيرها من الأشياء التي تلفت نظر السارق..

ولا تضع حقيبة تبدو عليها أنها تحتوي على أشياء ذات قيمة، وان كنت مضطرًا اتركها في شنطة السيارة.

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