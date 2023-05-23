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الأمم المتحدة: مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان
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الأمم المتحدة: مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان

الأمم المتحدة: مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان

الأمم المتحدة: مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان
٠٦:٢٥:٠٣ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

حذر مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان، فولكر بيرتيس، الإثنين، من التداعيات الصارخة للقتال الدائر، معلنا نزوح نحو مليون شخص جراء الاشتباكات التي اندلعت منتصف إبريل الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلسة عقدت لاستعراض التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان.

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نزوح مليون شخص من أماكن إقامتهم

وقال إن أعمال العنف “التي لا معنى لها” في السودان، تسببت في نزوح مليون شخص من أماكن إقامتهم، بينهم 250 ألفًا عبروا خارج حدود السودان.

مقتل 190 طفلاً

وكشف أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل نحو 190 طفلاً، موضحًا أن القتال أدى إلى “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

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الطرفان المتحاربان لا يراعون قوانين الحرب وأعرافها

وفي السياق، اتهم بيرتيس الأطراف المتحاربة بأنها “لا تولي اهتمامًا كبيرًا لقواعد الحرب”، لا سيما في العاصمة السودان وإقليم دارفور.

وأردف قائلا: “في الخرطوم ودارفور وأماكن أخرى، خاض الطرفان المتحاربان حربهما دون مراعاة كافية لقوانين الحرب وأعرافها”، مشيرًا إلى أنه تم تدمير المنازل والمتاجر ودور العبادة ومنشآت المياه والكهرباء أو إصابتها بإضرار.

وعليه، طالب المبعوث الأممي الجهات الفاعلة الإقليمية بـ”استخدام نفوذها مع الطرفين” من أجل وقف القتال.

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