ممكن رقمي.. “سدايا” تشارك في تسهيل إجراءات سفر الحجاج ضمن مبادرة طريق مكة

تواصل – فريق التحرير:

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” كّممكن رقمي في مبادرة ” طريق مكة ” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وطريق مكة هي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتنفذها وزارة الداخلية لعام 1444هـ في سبع دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

دعم ولي العهد

وتأتي هذه الجهود في إطار ما تحظى به “سدايا” من دعم منقطع النظير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما، حسب “واس”.

البيانات والقدرات الاستشرافية

كما تأتي ضمن مساعي “سدايا” الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن.

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الأنظمة التقنية عالية الخصوصية

وتتكامل “سدايا ” في أدوارها مع بقية الجهات الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة طريق مكة، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني الذي يعمل على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية المتوافقة مع متطلبات الخدمة في المبادرة وتشمل أنظمة:

– الحدود

– الحج

– تسجيل المسافرين

إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.

أحدث التقنيات

ويضم فريق “سدايا” مجموعة من المهندسين والفنيين الذين يعملون في مطارات هذه الدول على مدار الساعة لربط وتفعيل وتشغيل محطات عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي.

وكذلك تسلّم المواقع ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، وتجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل وبما ينسجم مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة بالتعاون مع وزارات:

– الخارجية

– الصحة

– الحج والعمرة

– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

– الهيئة العامة للطيران المدني

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– المديرية العامة للجوازات

– برنامج خدمة ضيوف الرحمن.