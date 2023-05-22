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بقيمة 78 مليار ريال.. أعلى نمو للناتج الزراعي في 5 أعوام
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بقيمة 78 مليار ريال.. أعلى نمو للناتج الزراعي في 5 أعوام

بقيمة 78 مليار ريال.. أعلى نمو للناتج الزراعي في 5 أعوام

بقيمة 78 مليار ريال.. أعلى نمو للناتج الزراعي في 5 أعوام
٠٢:٣٨:٤٥ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حقق الناتج الزراعي، العام الماضي 2022، مستوى قياسيا جديدا، بتسجيله أعلى معدل نمو في خمسة أعوام، في الوقت الذي يسهم فيه القطاع الزراعي بنحو 6% تقريبا من الناتج غير النفطي في 2022، ونحو 2.6% من إجمالي الناتج المحلي للعام ذاته.

 

 

نسبة نمو 3.9%

وسجل النشاط الزراعي خلال العام الماضي ناتجا بقيمة 78 مليار ريال، مقابل نحو 75.1 مليار ريال للعام السابق 2021، وذلك بحسب الأسعار الثابتة، بنسبة نمو 3.9 %.

جاء النمو بالناتج الزراعي من خلال أداء الربع الأخير من العام (الربع الرابع) الذي سجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2016، فيما يواصل القطاع تسجيل نمو سنوي للفصل العاشر تواليا، حسب “الاقتصادية”.

ويشمل النشاط الزراعي، جميع المنتجات النباتية وكذلك الحيوانية، التي تضم صيد السمك، إضافة إلى منتجات العسل.

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رفع الطاقة التخزينية للحبوب

وفي وقت سابق، كشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الهيئة العامة للأمن الغذائي نجحت في رفع الطاقة التخزينية للحبوب بنسبة 40% إلى 3.5 مليون طن في الوقت الحالي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل.

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