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وحشية وطائفية.. مليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن بتعز
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وحشية وطائفية.. مليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن بتعز

وحشية وطائفية.. مليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن بتعز

وحشية وطائفية.. مليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن بتعز
٠٢:٣٥:٣٧ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية منزل مواطن في مديرية مقبنة غربي تعز، وقامت بتفجيره، في ظل استهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، والمواطنين العزل في مديريات المحافظة.

استهداف المدنيين العزل

وأوردت مصادر محلية، حسب مواقع إخبارية، أن مليشيات الحوثي أقدمت على تفجير منزل المواطن  عبده سيف عبدالمجيد في قرية الكدمة بمديرية “مقبنة” غربي المحافظة.

وتتعنت مليشيا الحوثي، رافضة، رفع الحصار وفتح طرق المحافظة الرئيسية، وهو ما ضاعف من معاناة السكان طيلة ثمان سنوات.

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وفي وقت سابق، أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تسيير حملة على قرية بيت الخضر بمديرية السوادية محافظة البيضاء مكونة من دبابات وعربات مدرعة وعشرات الأطقم والطيران المسير.

اختطاف 46 شخصا

وقامت مليشيا بمداهمة منازل المواطنين ونهبها، واختطاف (46) من أبنائها بينهم الشيخ حسين الخضر عبدربه السوادي، وترويع النساء والاطفال وإرهابهم

وقال الإرياني هذه الجريمة الإرهابية ليست الأولى التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة البيضاء منذ انقلابها على الدولة.

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أخبار اليمن الحوثي تعز تفجير منزل موطن يمني مليشيا الحوثي

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