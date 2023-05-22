“ما ودنا تسكت”.. الشيخ “عبدالحكم” يتفاعل مع تلاوة الطالب محمد صبحان (فيديو)

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تفاعل الشيخ المقرئ صابر عبدالحكم مع تلاوة الطالب محمد محمد صبحان، المشارك في مسابقة الشيخ صالح الراجحي للقرآن الكريم والحديث الشريف في نسختها الرابعة.

وقرأ الطالب محمد محمد صبحان، من ثانوية الماوردي، بصوت شجي وتلاوة تأسر القلوب والألباب بأداء عذب وخاشع.

"ما ودنا تسكت" هكذا علق الشيخ المقرئ @Saberhakam على التلاوة التي تأسر الألباب للطالب محمد محمد صبحان المُشارك في مسابقة الشيخ صالح الراجحي للقرآن الكريم والحديث الشريف@MOE_RYH_19 @RajhiEndowment المقطع كاملا ⏬

🔗: https://t.co/frrgmrsBmZ#تصحيح_التلاوة#المجد_العلمية pic.twitter.com/KLdd6FsQUb — المجد العلمية (@ElmiyaChannel) May 22, 2023

مسابقة صالح الراجحي للقرآن الكريم

وقال الشيخ عبدالحكم، إن التنافس في القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وتلاوته في بلادنا الغالية يكاد يكون لا نظر ليه.

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وقال الشاب محمد صبحان إنه اشترك في الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا، والمسابقة جوائزها أكثر من 230 ألف ريال.

يذكر أن هذه المسابقة انطلقت الأحد الماضي وتنتهي الأربعاء القادم، في نسختها الرابعة، وهي من المسابقات المباركة التي تحظى بها المملكة.

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