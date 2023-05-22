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“ما ودنا تسكت”.. الشيخ “عبدالحكم” يتفاعل مع تلاوة الطالب محمد صبحان (فيديو)
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“ما ودنا تسكت”.. الشيخ “عبدالحكم” يتفاعل مع تلاوة الطالب محمد صبحان (فيديو)

“ما ودنا تسكت”.. الشيخ “عبدالحكم” يتفاعل مع تلاوة الطالب محمد صبحان (فيديو)

“ما ودنا تسكت”.. الشيخ “عبدالحكم” يتفاعل مع تلاوة الطالب محمد صبحان (فيديو)
٠٢:٤٩:٠٩ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الشيخ المقرئ صابر عبدالحكم مع تلاوة الطالب محمد محمد صبحان، المشارك في مسابقة الشيخ صالح الراجحي للقرآن الكريم والحديث الشريف في نسختها الرابعة.

وقرأ الطالب محمد محمد صبحان، من ثانوية الماوردي، بصوت شجي وتلاوة تأسر القلوب والألباب بأداء عذب وخاشع.

مسابقة صالح الراجحي للقرآن الكريم

وقال الشيخ عبدالحكم، إن التنافس في القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وتلاوته في بلادنا الغالية يكاد يكون لا نظر ليه.

صورة للتصفيات النهايئة – إدارة تعليم البكيرية

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وقال الشاب محمد صبحان إنه اشترك في الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا، والمسابقة جوائزها أكثر من 230 ألف ريال.

يذكر أن هذه المسابقة انطلقت الأحد الماضي وتنتهي الأربعاء القادم، في نسختها الرابعة، وهي من المسابقات المباركة التي تحظى بها المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الطالب محمد صبحان القرآن الكريم المقرئ عبدالحكم مسابقة صالح الراجحي للقرآن الكريم

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