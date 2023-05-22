5 أعراض لتلف فلتر الهواء بالسيارة.. يؤثر على كفاءة المحرك

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يؤكد خبراء السيارات، على أهمية فلتر السيارة، حيث يعمل على تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة من أي ملوثات خارجية مثل الأتربة والغبار والشوائب.

وقد تتسبب في أضرار كبيرة لمحرك سيارتك وعدم سريان عملية الاحتراق بالشكل المناسب.

ويوضح الخبراء، أنه في حال تعرض فلتر الهواء للانسداد أو للتلف فإنه يتسبب في حدوث العديد من الأعطال والمشكلات بمحرك السيارة.

ومن علامات تلف فلتر السيارة ما يلي:

1- إضاءة لمبة المحرك

لا يعد فلتر الهواء السبب الوحيد لإضاءة لمبة المحرك في لوحة العدادات، ولكن يعد أحد أهم الأسباب لظهورها، حيث يشير إلى وجود مشكلة في عملية احتراق الوقود بالمحرك والتي قد يتسبب بها فلتر الهواء التالف والذي لا يوفر القدر الكافي من الهواء لمحرك سيارتك.

2- تأخر تشغيل المحرك مع ضعف الأداء

تتأثر البواجي مباشرة بالهواء الممتلئ بالأتربة والشوائب والتي تتسرب من فلتر الهواء إلى غرفة الاحتراق مباشرة، مما يتسبب في عدم كفاءة دورة تشغيل المحرك، والتي بدورها تؤثر على توقيت الاشتعال وتأخر دوران المحرك، بالإضافة إلى أداء المحرك.

3- زيادة إستهلاك الوقود

يتسبب فلتر الهواء التالف في إعاقة مرور الهواء إلى غرفة الاحتراق في المحرك مما يتسبب في نقص الهواء المطلوب لإتمام عملية الاحتراق بالطريقة الصحيحة، ولتعويض الهواء الناقص يتدخل نظام الكمبيوتر في السيارة لضخ المزيد من الوقود، والذي يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود بدون فائدة.

4- أدخنة سوداء من العادم

كما ذكرنا بالنقطة السابقة أن مع نقص الهواء داخل غرفة الاحتراق تزيد نسبة الوقود عن المعدل الطبيعي، مما يتسبب خلل بعملية الاحتراق والتي تظهر بخروج دخان أسود من عادم السيارة نظراً لكمية الوقود الزائدة في عملية الاحتراق.

5- ضعف في العزم والسحب

يتسبب تلف فلتر السيارة أيضا في تلف العزم والسحب الخاص بالسيارة، خاصة في حالات السفر أو الصعود إلى مناطق مترفعة.

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