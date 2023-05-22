وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب.. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مراقبين، مراقبات، إدارية، تقنية، هندسية) بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُراقب / مراقبة مقر اختبارات المحوسبة (دوام جزئي):

– مكان العمل (ينبع، القصيم، أبها، حائل، تبوك، الجوف، الباحة، المدينة المنورة، شرورة، العلا، مهد الذهب، نجران، جازان، الرياض، رفحاء، جدة، الطائف، مكة المكرمة، شقراء، الدمام، الخرمة، تثليث، تربة، يدمه، القريات، تيماء، الخفجي، رنية).

– يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي.

2- أخصائي اختبارات وقياس:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات).

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- أخصائي قياس:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة الماجستير فأعلى في تخصص (علم القياس والتقويم، علم نفس)

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- مُشرف الالتزام للأمن السيبراني:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– معرفة بمعمارية الشبكات مُتعددة الطبقات.

5- أخصائي اعتماد:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في مجالات الإدارة و الجودة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

6- مُستشار قانوني:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الحقوق) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة تقديم البحوث والدراسات والاستشارات القانونية.

7- مُترجم:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة الماجستير فأعلى في تخصص (اللغة الإنجليزية) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (إجادة تامة).

8- أخصائي صيانة وتشغيل:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

9- أخصائي أصول ومستودعات:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في مجالات الإدارة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

10- مهندس معماري:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المعمارية) أو تخصص ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة برنامج التصميم المعماري AutoCAD.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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