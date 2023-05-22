اندلاع حريق في شقة بالرياض ووقوع إصابات

تواصل – فريق التحرير:

باشر مدني الرياض، حادث اشتعال لحظي في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جانب من الحريق

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي، صورة من موقع الحدث، أظهرت جانبا من الحريق، فيما تواجد عناصر الدفاع المدني في موقع الحدث.

باشر مدني #الرياض حادث اشتعال لحظي في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/gqD11NHmSH — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 22, 2023

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“الدفاع المدني” يُحذر من خوض مجاري السيول وأماكن تجمع المياه

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن انتشال جثة غريق من تجمع مياه في وادي الخير.

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير، نسأل الله له الرحمة”.

انتشال جثة الغريق

ونشر “الدفاع المدني”، صورة تظهر رجل الإنقاذ أثناء قيامهم بانتشال جثة الغريق.

وكانت سيول وادي الخير شمال مركز ثلوث المنظر، جرفت ثلاثة شبان؛ عُثر على اثنين منهم بصحة جيدة، فيما عثر على الثالث متوفيًا اليوم.

ويعد وادي الخير أهم وديان الجزيرة العربية، وأعظمها روافد وأضخمها صبيبًا وأهمها سيولاً. وينحدر من أعالي جبال السروات.

ومن أهم روافدة أودية: العرضي، الحيا، والغيل، وبعد مصب وادي الغيل يصبح الوادي دائم الجريان. ومن بلدان الوادي: المنظر، قرى وادي الخير، القريحاء، وحميد العلايا.