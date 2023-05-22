وزيرِ الدفاع يؤكد استمرار دعم المملكة لـ”الرئاسي اليمني” في المجالات كافة

تواصل – واس:

استقبلَ فخامةُ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، صاحبَ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع.

ونقلَ سموُّ وزيرِ الدفاع تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار.

كما هَنَّأَ سموُّه فخامةَ رئيسِ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادهم.

فيما حمَّل رئيسُ مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صاحبَ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياتِه وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة حفظها الله.

كما ثمَّن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، جهودَ المملكة ودعمَها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيَها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًّا ودوليًّا، تحت إشراف الأمم المتحدة.

المملكة تدعم الرئاسي اليمني

وأكد سموُّ وزيرِ الدفاع استمرارَ دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في المجالات كافة، بما يخدم الشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقِّق السلام والنماء لليمن.

حضرَ اللقاءَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومديرُ عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضرَه من الجانب اليمني أعضاءُ مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والسيد عثمان حسين مجلي، والسيد عيدروس قاسم الزبيدي، والسيد فرج سالمين البحسني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.

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