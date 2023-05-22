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مسلم فرنسي يواصل مسيرته على دراجة هوائية لأداء فريضة الحج
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مسلم فرنسي يواصل مسيرته على دراجة هوائية لأداء فريضة الحج

مسلم فرنسي يواصل مسيرته على دراجة هوائية لأداء فريضة الحج

مسلم فرنسي يواصل مسيرته على دراجة هوائية لأداء فريضة الحج
٠١:١٤:٠٢ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في محاولة منه لإحياء تقاليد الحج القديمة، وصل الفرنسي من أصل مغربي نبيل النصري على متن الدراجة الهوائية إلى تركيا في طريقه للحج.

وجاءت تركيا محطته الحادية عشرة في رحلته التي بدأها من فرنسا لأداء الفريضة.

وأفادت وسائل إعلام أن النصري البالغ 41 عاما أراد إحياء تجربة الحج التقليدي التي اتبعها المسلمون في الماضي ولفت الانتباه لظاهرة الاحتباس الحراري.

وانطلق النصري من فرنسا في 22 من أبريل الماضي، قاصدا المملكة ، ومر بعشر دول قبل وصوله ولاية أدرنة غربي تركيا.

من جانبه أكد نبيل النصري أنه قطع مسافة 2850 كيلومترا منذ 22 من أبريل، وأن الفكرة هدفها تحذير الناس من الاحتباس الحراري وضرورة احترام البيئة والطبيعة.

وأضاف المواطن الفرنسي أن هدفه الثاني هو إحياء التقليد القديم للمسلمين في ذهابهم لمكة عبر وسائل النقل التقليدية.

فرنسي يصل الأقصى:

وفي مارس الماضي وصل الفرنسي المسلم نيل دوكوسا، إلى المسجد الأقصي، بالقدس الشريف، بعد رحلة بدأها منذ حوالي 10 أشهر، قطع خلالها ما يقرب من 4 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام.

والتقت وسائل إعلام بالشاب الفرنسي فور وصوله، وقال إنه عبر من 11 دولة، هي: إيطاليا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، واليونان، وتركيا، وقبرص، والأردن.

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الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة السعودية تركيا فرنسي

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