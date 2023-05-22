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البرق يضيء ليل قرية الجعدة في أضم (فيديو)
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البرق يضيء ليل قرية الجعدة في أضم (فيديو)

البرق يضيء ليل قرية الجعدة في أضم (فيديو)

البرق يضيء ليل قرية الجعدة في أضم (فيديو)
١٢:٣٤:٣٤ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية في قرية العدة بمحافظة أضم في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، برق شديد يضيء سماء قرية الجعدة في أضم، مع توقعات بهطول أمطار على المنطقة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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الكلمات الدلالية:
أضم البرق الطقس قرية الجعدة

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