الاتحاد الأوربي يغرّم ميتا بغرامة قياسية .. من المسؤول؟

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تعرضت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك لغرامة قياسية من قبل الاتحاد الأوروبي.

غرامة على “ميتا” من الاتحاد الأوروبي:

وكانت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس الإثنين، فرض غرامة قياسية تبلغ 1.3 مليار دولار على شركة” ميتا” مالكة فيسبوك، لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات.

وبينت اللجنة التي تتحرك نيابة عند الاتحاد الأوروبي أن الغرامة فرضت على شركة ميتا “لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ونوهت أن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو أي ما يعادل 1.3 مليار دولار.

ونقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية، أن شركة “ميتا” أعلنت بدورها، أنها ستطعن على القرار.

ميتا تلغي آلاف الوظائف:

واستهدفت شركة “ميتا” الشهر الماضي خفض الإنفاق في ظل التراجع المستمر في الإعلانات والمتاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد تعتزم الشركة العملاقة إلغاء مئات الوظائف في العاصمة البريطانية لندن، والتي يتوقع أن تؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وذكرت صحف بريطانية أن شركة “ميتا” ستقوم بإلغاء مئات الوظائف في لندن.

وأوضحت أيضا أنها ستقوم بإلغاء مركز إنستجرام” الموجود في العاصمة البريطانية، كجزء من تدابير خفض التكاليف.

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