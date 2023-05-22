تيك توك يرفع دعوى قضائية ضد ولاية أمريكية

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نقلت وسائل إعلام، عن منصة تيك توك الصينية الشهيرة لمقاطع الفيديو، عزم الشركة تحريك دعوى قضائية ضد ولاية مونتانا الأمريكية.

حظر تيك توك

وكان برلمان ولاية مونتانا الأمريكية قد مرر قانونا لحظر التطبيق في الولاية.

وحظر مجلس النواب المحلي في ولاية مونتانا «تيك توك» بواقع 54 مؤيدا مقابل 43 معارضا.

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مليون مستخدم

وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، إن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها.

في سياق آخر ، استجابت أستراليا، لنصائح جهات استخباراتية في البلاد، وقررت حظر تطبيق تيك تيوك الصيني، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.

قرار فرنسي

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أنها قررت حظر تثبيت تطبيقي تيك توك ونتفلكس على 2.5 مليون موظفًا من موظفي الحكومة.

النرويج تحظر استخدام تطبيقي تيك توك وتليجرام

يأتي هذا بعد أيام، من إعلان الحكومة النرويجية، أنها أبلغت موظفيها بحذف تطبيقات تيك توك الصيني وتليجرام الروسي من أجهزتهم الخاصة بالعمل.

القرار جاء بسبب مخاوف التجسس

وأوضحت وزارة العدل أنها نصحت الموظفين الرسميين في البلاد بعدم تنزيل التطبيقات على أجهزتهم الخاصة بالعمل، بسبب مخاوف التجسس.