أمريكا في الهاوية.. بدأت بكفر النعم وانتهت بعبادة الشيطان

تواصل- فريق التحرير:

كشفت تقارير عن الحالة التي تعيشها أمريكا من الداخل من كفرها بالنعم مرورا بانتشار المخدرات، حتى وصلت إلى عبادة الشيطان والكفر بالرحمن.

عبدة الشيطان:

وأقيم أمس الأول، أكبر تجمع لعبدة الشيطان في العالم على الإطلاق في فندق ماريوت في وسط مدينة بوسطن الأمريكية.

وبحسب تقرير تشرته “بي بي سي”، يقول أحد عبدة الشيطان الذي وافق على السماح بمشاهدة مراسم احتفالهم، إن المشاركين لا يملكون أسماء ولا ينبغي لأحد أن ينادي أحد باسمه.

وكشف التقرير أنهم كانوا يرتدون عباءة بطول الأرض ومقنعين، وكانت أيديهم مقيدة بالحبال، حيث يتم إلقاء الشخص الذي يريد عبادة الشيطان كي يتم تحريره من نفسه، ويقوم بتمزيق الإنجيل.

اكتظاظ الشوارع بالمشردين:

وفي ديسمبر الماضي وثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعتبر من أغنى ولاية في أمريكا، وتسمى الولاية الذهبية.

وتداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع الفيديو، الذي يوضح انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وكشف الفيديو، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

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اعتداءات جنسية:

وفي مارس الماضي رُفعت دعاوى قضائية متعددة أمام محاكم أمريكية، ضد قادة كنيستين، في ولاية كاليفورنيا – أغنى ولاية أمريكية-، تتضمن اتهامات بالتستر على اعتداءات جنسية على أطفال.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القضايا المرفوعة تتهم قادة “كنائس المسيح الدولية” (ICOC)، والكنيسة المسيحية الدولية (ICC) بأنهم كانوا يعلمون بحدوث اعتداءات على قصّر.

وأوضحت “صحيفة لوس أنجيلس تايمز” أن هذه الجرائم المفترضة تمتد لفترة 25 عاما.

وبينت أيضا أن الفترة جاءت من 1987 إلى 2012، مع العلم أن العديد من المتهمين يعملون بوظائف قيادية في الكنائس.

فيما ذكرت صحيفة الغارديان ، حينها عن واحدة من هؤلاء الضحايا، تدعى ميشيل رولاند، أن “ما حدث إساءة لاستخدام السلطة روحانيا وجسديا ونفسيا وماليا”.

وقالت الضحية التي رفعت سلسلة من الدعاوى :” إن الكنيسة وفرت البيئة التي سمحت باعتداء موظف من الكنيسة عليها عندما كانت طفلة”.

وأضافت أنها لم تتخيل أبدا، بعد ثلاثة عقود، أنها ستخوض معركة قانونية تتهم فيها الكنيسة، التي لجأت إليها للحصول على “الخلاص”، بالتستر على الاعتداء الجنسي على الأطفال القصر.

أطنان المعكرونة في القمامة:

تفاجأ السكان في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بالعثور على 230 كيلو غراما من المعكرونة، بالقرب من أحد الجداول في الغابة الأسبوع الماضي، بظروف غامضة.

واستحوذ الحادث على اهتمام السلطات المحلية، وسارع المتفرجون لتوثيق الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤول البلدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني أن إدارة الأشغال العامة المحلية وجدت ما يبدو أنه 15 حمولة من المعكرونة الملقاة بشكل غير قانوني.

كما تم نشر صور لأكوام المعكرونة الملقاة جانب جدول المياه، ، حيث تم ترك ما يقرب من 300 إلى 500 رطل من المعكرونة.

سكب الحليب وانتعال البطيخ:

وفي أكتوبر الماضي وثق مقطع فيديو مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى فيث بريطانيا، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهر المقطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

كما وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.

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