تحذير من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية بين الشباب

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السكتة الدماغية هي حالة طارئة يتسبب بها انقطاع الدم عن المخ أو جزء منه، ثم ينقطع الأكسجين عن أنسجة المخ من الجلوكوز خصوصا، وفي غضون دقائق تبدأ خلايا الدماغ المحرومة بالموت مسببة جلطة.

تغير أنماط الحياة الحديثة

وعمد باحثون إلى تقفي أسباب ارتفاع نسب الإصابات لدى من تقل أعمارهم عن 60 أو 50 عاما، وانكب كثيرون على البحث في تغير أنماط الحياة الحديثة مقارنة بالسابق، وكل ما يتعلق بطريقة العمل والأكل والسفر وضغوطات الحياة عموما، حسب “القبس”.

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الأعراض والوقاية

ومن جانبه، ذكر رئيس جمعية الصحة العامة الأردنية، د.بسام حجاوي، أبرز أسباب الإصابة والأعراض وطرق الوقاية.

وغالبا ما تظهر علامات السكتة الدماغية فجأة، لكن حجاوي يرى بأن هذا لا يعني أنه لن يكون لديك وقت للتصرف.

ويعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل:

– الصداع

– التنميل أو الوخز قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطرة

أبرز أسباب الإصابة

– التدخين

– الإصابة بضغط الدم

– مرض السكري

– التعرض للضغوط النفسية

ينصح خبراء بضرورة اهتمام الشباب بالخطوات التالية:

– ممارسة الرياضة

– التوقف عن العادات السيئة المتعلقة بالتغذية

– التوقف عن التدخين بكل أنواعه