الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
حريق ضخم بمدرسة ووفاة قرابة 19 شخصا في هذه الدولة
مشاجرة وعراك في برلمان بدولة عربية
بيان عاجل من تعليم محايل عسير بشأن الدراسة الحضورية غدًا
#عاجل.. “مساند” توجه تنبيها للمواطنين لتفادي حالات الاحتيال في استقدام العمالة
فتح باب التوظيف على وظائف موسم الحج.. رابط التقديم
بعد غيبوبة دامت أسبوعًا.. “طالبة العليا” تستعيد وعيها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حريق ضخم بمدرسة ووفاة قرابة 19 شخصا في هذه الدولة

حريق ضخم بمدرسة ووفاة قرابة 19 شخصا في هذه الدولة

حريق ضخم بمدرسة ووفاة قرابة 19 شخصا في هذه الدولة
١١:٤٩:٠٦ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تسبب حريق شب في مهجع بمدرسة بالمهدية وسط جمهورية غوايانا في أمريكا الجنوبية في وفاة 19 شابا على الأقل.

حريق بمدرسة:

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن جهاز الإطفاء في بيان له أنه قضى 14 شاباً في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى.. لا يزال طفلان في وضع دقيق، فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة.

وعلق الرئيس عرفان علي قائلا : ” هذه كارثة كبرى.. إنها مروّعة ومؤلمة”.

كما تم إرسال طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.

فيما دعت النائبة المعارضة ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
وصرحت في حديثها : ” كلنا بحاجة لأن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكاً، وأن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى”.

يذكر أن غوايانا دولة صغيرة ناطقة بالإنجليزية يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة.

وكانت سابقا مستعمرة هولندية وبريطانية ، حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي للفرد في العالم.

اقرأ أيضا

بعد وفاة 16 الشهر الماضي.. حريق جديد يودي بحياة 6 أشخاص بعاصمة خليجية

 

الكلمات الدلالية:
اخبار امريكا امريكا حريق حريق مدرسة

مواد ذات صلة

المزيد
“واتس آب”.. مقاطع مخيفة وجرائم تُنشر بلا رقيب بين الشباب

“واتس آب”.. مقاطع مخيفة وجرائم تُنشر بلا رقيب بين الشباب

٠٩:١٨ م، الأحد، ٠١ مارس ٢٠١٥
القنصلية في نيوزلندا تدعو المبتعثين والمقيمين للحذر بعد زلزال سيدون

القنصلية في نيوزلندا تدعو المبتعثين والمقيمين للحذر بعد زلزال سيدون

١٢:٣٠ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
موجز الصباح| 3 أعوام سجناً لموظف بنك اختلس مليون ريال.. عضو بـ«الشورى» يطالب باستقطاب العلماء وتجنيسهم

موجز الصباح| 3 أعوام سجناً لموظف بنك اختلس مليون ريال.. عضو بـ«الشورى» يطالب باستقطاب العلماء وتجنيسهم

٠٩:٥٩ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦
«نزاهة» تكشف عن مخالفات مالية بإمارة الجوف وهدر مال عام في عسير

«نزاهة» تكشف عن مخالفات مالية بإمارة الجوف وهدر مال عام في عسير

٠١:٠٧ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *