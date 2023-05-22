حريق ضخم بمدرسة ووفاة قرابة 19 شخصا في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

تسبب حريق شب في مهجع بمدرسة بالمهدية وسط جمهورية غوايانا في أمريكا الجنوبية في وفاة 19 شابا على الأقل.

حريق بمدرسة:

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن جهاز الإطفاء في بيان له أنه قضى 14 شاباً في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى.. لا يزال طفلان في وضع دقيق، فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة.

وعلق الرئيس عرفان علي قائلا : ” هذه كارثة كبرى.. إنها مروّعة ومؤلمة”.

كما تم إرسال طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.

فيما دعت النائبة المعارضة ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وصرحت في حديثها : ” كلنا بحاجة لأن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكاً، وأن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى”.

يذكر أن غوايانا دولة صغيرة ناطقة بالإنجليزية يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة.

وكانت سابقا مستعمرة هولندية وبريطانية ، حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي للفرد في العالم.

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