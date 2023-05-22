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فتح باب التوظيف على وظائف موسم الحج.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف على وظائف موسم الحج.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف على وظائف موسم الحج.. رابط التقديم
١٠:٥٩:٢٥ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الرفادة لخدمات الحجاج و شركة رفاد لخدمات الحجاج التابعة لشركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا عن فتح باب التوظيف للعمل الموسمي لحج 1444 هـ، وفق التفاصيل التالية :

الشروط:

التسجيل في منصة أجير للعمل الموسمي في الحج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن يكون طالب الوظيفة متفرغ تفرغ كاملاً خلال فترة العقد.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول للسعودي.

أن تكون هوية مقيم لغير السعوديين سارية المفعول.

أن يكون مقيم بمكة المكرمة طيلة فترة العقد المبرم معه.

أن يكون حاصلا على الشهادات والخبرات اللازمة للقيام بالمهام الوظيفية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

تفاصيل أكثر (من هنا)

للتقديم الرابط التالي ( اضغط هنا )

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل موسم الحج وظائف شاغرة

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