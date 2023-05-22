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علامات تدل على خطر الإصابة بأمراض الكلى.. تتطلب استشارة الطبيب فوراً
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علامات تدل على خطر الإصابة بأمراض الكلى.. تتطلب استشارة الطبيب فوراً

علامات تدل على خطر الإصابة بأمراض الكلى.. تتطلب استشارة الطبيب فوراً

علامات تدل على خطر الإصابة بأمراض الكلى.. تتطلب استشارة الطبيب فوراً
١٠:٣٨:٢١ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، عن علامات تدل على خطر الإصابة بأمراض الكلي والتي تتطلب استشارة الطبيب فورا للحصول على  العلاج المناسب.

وأوضحت الدكتورة يكاتيرينا كورسيفا، أخصائية أمراض الجهاز البولي أن جفاف الجلد وتورم الساقين من أشهر وأكثر هذه العلامات انتشارا، وذلك وفقًا لما نشره موقع Gazeta.Ru.

الإصابة بأمراض الكلى

وأضافت أن الإصابة بمرض الكلي يظهر بدون سبق أعراض أحيانًا، ولكن مع ذلك هناك مظاهر عديدة يجب الانتباه لها دائمًا، مثل الشعور بالألم في منطقة أسفل الظهر والحوض، تغير لون البول، تكرر الرغبة بالتبول، كما أن أمراض الكلى تنعكس على مظهر الشخص أيضًا.

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وتابعت أن تورم الساقين والوجه وخاصة في المنطقة حول العينين، يعتبر العارض الرئيسي الخارجي لأمراض الكلى، ووظيفة الكلى هي ترشيح الدم وفصل المواد الزائدة والسوائل منه، التي تطرح خارج الجسم مع البول، وتسمح هذه العملية بالحفاظ على توازن المعادن والمواد المغذية والسوائل في الجسم.

عوامل تضرر وتأثر الجلد

وأشارت الدكتورة يكاتيرينا كورسيفا، إلى أن جفاف وحكة الجلد من الآثار الجانبية لاختلال التوازن المائي الملحي.

وأكدت أن هناك عوامل عديدة أخرى تسبب شد الجلد وجفافه، من بين هذه العوامل تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ومستحضرات التجميل السيئة النوعية أو التي لا تتفق مع خصاص البشرة، والماء الملوث.

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