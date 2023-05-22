بعد غيبوبة دامت أسبوعًا.. “طالبة العليا” تستعيد وعيها

تواصل- فريق التحرير:

استعادت طالبة قرية العليا بالمنطقة الشرقية وعيها، وذلك بعد دخولها في غيبوبة عقب نقلها لمستشفى القطيف المركزي، إثر حادثة سقوطها من أعلى سطح مدرستها الابتدائية.

طالبة قرية العليا:

وبحسب “صحيفة اليوم” فإن الطالبة استعادت وعيها وأفاقت من غيبوبتها ولا تزال تحت العناية الطبية اللازمة، وذلك منذ أن فقدت وعيها الثلاثاء الماضي.

وأفادت المصادر أن الطالبة اعترفت للجهات المعنية أنها ألقت نفسها من سطح المدرسة بعد الحصة السادسة بسبب عدة عوامل أبرزها مشاكل أسرية.

يذكر أن الطالبة التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي، كان قد عُثر عليها في الساحة الخلفية للمدرسة بعد حادثة سقوطها، وهي فاقدة الوعي.

وتم نقلها حينها إلى المستشفى قرية العليا العام قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى القطيف المركزي وهي في غيبوبة.

وفتحت الجهات حينها فتحت تحقيقا في الحادث، للكشف عن ملابسات السقوط، وتحديد أسبابه.

كما أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، في تصريحات صحفية، أنه جرى نقل الطالبة التي تدرس بالابتدائية الثانية بمكتب تعليم القرية العليا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة.

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