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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شمال الباحة

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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شمال الباحة

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شمال الباحة

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شمال الباحة
١٠:٣٦:٥٧ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في أحياء شمال الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة وتدفق لمياه السيول، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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