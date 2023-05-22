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مشاجرة وعراك في برلمان بدولة عربية
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مشاجرة وعراك في برلمان بدولة عربية

مشاجرة وعراك في برلمان بدولة عربية

مشاجرة وعراك في برلمان بدولة عربية
١١:٤٧:٣٠ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة.

اختلاف نواب في البرلمان

واختلف نواب عراقيون في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين،  على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان، حسب “العربية”.

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اتهامات متبادلة 

وفي الوقت نفسه، اتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار في تصريحات الحزب الديموقراطي برفض رفع الجلسة، “ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان”.

وقال جبار: “نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان، لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا”.

رفض تأجيل الجلسة 

في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحفي بعد الجلسة على أن تأجيل الجلسة من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه كان ينبغي أن يطرح للتصويت، حسب رأيه.

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أخبار العراق البرلمان العراقي مشاجرة في مجلس النواب

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