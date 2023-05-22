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انتظرها الملايين.. واتساب يطرح ميزة جديدة بعدة لغات

انتظرها الملايين.. واتساب يطرح ميزة جديدة بعدة لغات

انتظرها الملايين.. واتساب يطرح ميزة جديدة بعدة لغات
١٢:٠٥:٢٦ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بسقف زمني لا يتعدى 15 دقيقة، أعلن رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، اليوم الإثنين، إطلاق ميزة جديدة بواتساب.

ميزة جديدة بواتساب:

وكانت هذه الميزة الجديدة، قد طالب بها مستخدمو التطبيق كثيرا، لأجل توفيرها.

وكتب زوكربيرغ، على حسابه الشخصي في فيسبوك، إلى انطلاق ميزة “واتس أب” الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وبعدة لغات.

تحرير الرسائل في 15 دقيقة:

وستكون الميزة الجديدة محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.

وكان الحساب الرسمي للتطبيق، قد نشر في وقت سابق، على “تويتر” تغريدة مرفقة بعرض لتوضيح طبيعة الميزة الجديدة.

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تعديل الرسائل حتى بعد بعثها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.

كما ستكون الميزة على شكل خيار “حرر” بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا بعد إضفاء التحرير.

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الكلمات الدلالية:
تقنيات ميزة بواتساب ميزة جديدة واتساب

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