وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود يستقبل نظيره الروسي

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وصل معالي وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، إلى الرياض اليوم الإثنين.

وزير الداخلية:

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

استقبال سفير أوكرانيا

وقبل أيام التقى أيضا صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، في مكتبه بمقر الوزارة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي.

كما استقبل وزير الداخلية، سفير جمهورية أوكرانيا أناتولي بيترينكو، وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبالين حينها وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية، محمد المهنا.

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