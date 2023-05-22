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الثلاثاء 3 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الثلاثاء 3 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الثلاثاء 3 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:٠٥:٣٢ ص، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 23 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:19 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:54، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:06 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 3 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:15

المدينة – 4:07

الرياض – 3:38

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:56

المدينة – 7:02

الرياض – 6:34

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:26

المدينة – 8:32

الرياض – 8:04

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