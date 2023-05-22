تواصل- فريق التحرير:

شهدت إيران اليوم الإثنين تطورات مفاجئة، بعد أن أعلن علي شمخاني، الحليف القديم للمرشد الأعلى الإيراني، استقالته من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد جاءت الاستقالة بعد شهرين من توقيع اتفاق مع المملكة، بوساطة الصين، لإنهاء خلاف سياسي.

فيما استبعد مصدر إيراني مطلع للوكالة، أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس وقال إنه ربما تجري دراسة تعيين شمخاني “في منصب أكثر أهمية”.

ولم يخض المصدر في تفاصيل، لكن التغييرات في المناصب العليا تحظى بمتابعة وثيقة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تحل في فبراير، ووسط توقعات المحللين بأن يكون الإقبال على المشاركة فيها ضعيفا مع تصاعد المعارضة السياسية وتزايد المصاعب الاقتصادية.

مرسوم رئاسي

من جانبه أصدر الرئيس الإيراني، مرسومًا بتعيين العميد علي أكبر أحمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفاً للأدميرال علي شمخاني.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فقد أصدر الرئيس الإيراني مرسوماً يقضي بتعيين العميد علي أكبر أحمديان أمیناً للمجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني.

وقال التلفزيون الرسمي في وقت لاحق إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عين شمخاني مستشارا سياسيا له.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم تعيين القائد بالحرس الثوري علي أكبر أحمديان خلفا لشمخاني.

وشغل أحمديان منصب رئيس الأركان المشتركة للحرس الثوري في العقد الأول من الألفية ثم ترأس المركز الاستراتيجي التابع للحرس.

الاحتلال وإيران

على الجانب الآخر، اتهمت دولة الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين بتحويل السفن التجارية إلى منصات لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقوات خاصة، قائلة إن الهدف هو نشر طهران نفوذها البحري خارج منطقة الخليج.

جاءت مزاعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت مع تصاعد التوتر بين الخصمين الإقليميين بشأن برنامج إيران النووي ودعم طهران لجماعات مسلحة فلسطينية ولبنانية.

عرض صور

وعرض جالانت صورا لست سفن إيرانية يُزعم أنها أعيد توظيفها، وقال في منتدى مؤتمر هرتزليا الأمني إن هذه “قواعد إرهاب عائمة” وإن واحدة منها أبحرت مؤخرا باتجاه خليج عدن.

وأضاف “يأتي هذا مباشرة في أعقاب الإرهاب البحري الذي مارسته إيران في الخليج العربي وبحر العرب. إنها تعمل على توسيع نشاطها ليشمل المحيط الهندي أيضا، ولاحقا إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط كذلك”.

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