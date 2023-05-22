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طيران أديل يستقبل أولى رحلاته الخاصة بنقل الحجاج قادمة من الهند

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طيران أديل يستقبل أولى رحلاته الخاصة بنقل الحجاج قادمة من الهند

طيران أديل يستقبل أولى رحلاته الخاصة بنقل الحجاج قادمة من الهند

طيران أديل يستقبل أولى رحلاته الخاصة بنقل الحجاج قادمة من الهند
٠٩:٢٥:٣٥ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن “طيران أديل” الذراع الاقتصادي لمجموعة الخطوط الجوية عن وصول أولى رحلاته الخاصة بنقل الحجاج لهذا العام 1444هـ، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها (328) حاجًّا وحاجة، قادمين من مطار كالكتا في الهند.

حضور المسؤولين

وكان في استقبال ضيوف الرحمن عدد من مسؤولي شركة “طيران أديل” وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب حضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار.

حيث قام الجميع فور وصول الحجاج إلى مدخل صالة القدوم بالترحيب بهم، وقدّموا لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، متمنين لهم إقامة سعيدة وحجًا مبرورًا في ظل ما يجده ضيوف الرحمن من رعاية كبيرة واهتمام بالغ من حكومة المملكة.

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35 ألف حاج

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل، كون كورفياتيس، عن سعادته بوصول أولى طلائع رحلات الحجاج.

وأشار إلى أن خطة الشركة لحج هذا العام تتضمن نقل ما يزيد عن 35 ألف حاج على متن أكثر من 182 رحلة دولية.

وأكد أنه تم تخصيص فريق عمل ومتابعة مؤهل يضم ممثلين من جميع القطاعات التشغيلية داخل الشركة يعملون على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف جعل رحلات الحجاج سهلة وميسرة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المدينة المنورة طيران أديل موسم الحج

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